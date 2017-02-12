За январь ЗВР Беларуси выросли на 57,8 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД Международного валютного фонда на 1 февраля составили 4,985 млрд долларов в эквиваленте. За январь они выросли на 57,8 млн долларов (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на 88,9 млн долларов (на 1,8%), сообщили Телеграфу в Национальном банке.

Увеличению ЗВР в январе способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и министерством финансов облигаций в иностранной валюте, покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние оказало погашение внешних и внутренних обязательств Беларуси в иностранной валюте.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост ЗВР не менее чем на 500 млн долларов.