В очередях на границе с Литвой стоят 437 фур

На белорусско-литовской границе в очередной раз возник автомобильный коллапс, приведя к образованию больших очередей из большегрузных авто. По данным Госпогранкомитета на 08:00 6 февраля очереди на выезд из Беларуси ожидали 437 фуры.
Самая большая очередь была в «Каменном Логе» — 180 большегрузов. В «Котловке» стояло 100 фур, в «Беняконях» — 86, в «Привалке» — 71.
На польском направлении небольшие очереди отмечены лишь в пунктах пропуска «Брузги» и «Козловичи» - по 11 фур. Еще 120 легковых авто стоит в «Бресте», 5 – в «Домачево».
На въезд в Беларусь очереди зафиксированы на границе с Литвой. По 10 фур ожидают въезда в «Котловке» и «Каменном Логе».
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-