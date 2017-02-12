В очередях на границе с Литвой стоят 437 фур

На белорусско-литовской границе в очередной раз возник автомобильный коллапс, приведя к образованию больших очередей из большегрузных авто. По данным Госпогранкомитета на 08:00 6 февраля очереди на выезд из Беларуси ожидали 437 фуры.

Самая большая очередь была в «Каменном Логе» — 180 большегрузов. В «Котловке» стояло 100 фур, в «Беняконях» — 86, в «Привалке» — 71.

На польском направлении небольшие очереди отмечены лишь в пунктах пропуска «Брузги» и «Козловичи» - по 11 фур. Еще 120 легковых авто стоит в «Бресте», 5 – в «Домачево».

На въезд в Беларусь очереди зафиксированы на границе с Литвой. По 10 фур ожидают въезда в «Котловке» и «Каменном Логе».