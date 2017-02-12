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06. 02. 2017

У минчанина изъяли почти 4 килограмма психотропов

Источник фото: Wikimedia

В Минске задержан наркодилер, у которого нашли около 4 килограммов психотропов. Задержание 2 февраля провели сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома и СОБР МВД.

В машине мужчины и в снимаемой им квартире обнаружено 3,87 килограмма вещества альфа-PVP, сообщили в МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.

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