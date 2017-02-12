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06. 02. 2017

В Беларуси вырос курс российского рубля

Курс российского рубля по итогам торгов 6 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 0,24% и составил 3,2569 белорусских за 100 российских.

Курсы доллара и евро тем временем снизились.

За 1 евро теперь дают 2,0557 рубля (на 0,81% меньше), за 1 доллар – 1,9121 рубля (на 0,76% меньше).

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