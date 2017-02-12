Суд ЕАЭС не получал иск Беларуси к России

Иск Беларуси по поводу ограничения объемов поставляемой в страну российской нефти пока не поступал в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили 6 февраля в секретариате суда.

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"Такой иск не поступал. Такой информации пока нет", — отметили там, передает РИА "Новости".

Как сообщал Телеграф, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на "Большом разговоре" с представителями СМИ и общественности 3 февраля, что результатом газового спора Минска и Москвы стала подача иска в суд.