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06. 02. 2017

Лукашенко: необходимо непрерывное кадровое обновление госпаппарата

Источник фото: Пресс-служба президента Литвы

Администрация президента Беларуси должна быть в авангарде обновления работы госорганов, заявил 6 февраля глава государства на совещании по оптимизации Администрации. По его словам, необходимо непрерывное кадровое обновление госпаппарата, что остались только только те, «у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству».

«Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе Президента являются важнейшими», - подчеркнул Александр Лукашенко, сообщили в Администрации.

Президент отметил важность того, чтобы меньшими силами решать задачи на самых главных направлениях. Он также обозначил основные требования по оптимизации Администрации: вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи для развития государства. «Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам», - заявил он.

Глава государства поручил усилить контроль за процессом дебюрократизации, молниеносно реагировать на изменения ситуации в политике, экономике, социальной и иных сферах и не оставлять без вниманию ни одной проблемы, которая волнует граждан, чтобы не было волокиты  и сбрасывания жалоб и заявлений на имя президента вниз или в те инстанции, на которые и жаловались люди.

Президент сказал, что необходимо ввести в практику регулярный контроль качества работы соответствующего подразделения по работе с обращениями граждан в Администрации президента. Он также назвал необходимым повысить роль помощников президента в координации работы с регионами и со всеми ветвями власти. При этом Александр Лукашенко признал, что его помощники «были несколько оторваны от президента». Сейчас же, по его словам, нужно открыть прямой доступ помощников к президенту при необходимости.

Глава государство поручил особое внимание уделять исполнительской дисциплине. «Принято решение Президентом или в сфере ваших полномочий - оно должно неукоснительно исполняться. Только так мы можем сохранить управляемость в государстве», - заявил он.

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