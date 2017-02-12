Лукашенко: идеологическая работа скатилась к формализму и бюрократии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля на совещании по оптимизации своей Администрации выразил убежденность, что в сфере идеологической работы важно отказаться от всего показушного и надуманного, «формальных и ненужных мероприятий». Вместе с тем, по его словам, нужно продолжить совершенствование национальной идеологии.

Глава государства отметил, что прежние попытки выстроить систему идеологической работы в государстве с попыткой опираться на опыт советских времен скатились «на рельсы формализма и дикой бюрократии», сообщили в Администрации.

По мнению президента, идеологический работник должен обладать не только знаниями, но и особыми личными качествами, харизмой. В целом, заявил он, в идеологической работе необходимо действовать по принципу "лучше меньше, да лучше".