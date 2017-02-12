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06. 02. 2017

В Беларуси упрощают ряд административных процедур для юрлиц и ИП

В Беларуси постановлением Совмина от 1 февраля №92 изменен единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и организациями в отношении юрлиц и ИП, чтобы упростить административные процедуры: уменьшить их количество и сократить перечень подаваемых документов, время осуществления процедур. Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

Согласно ему, размер платы при выдаче свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства и высокочастотного устройства гражданского назначения - источника электромагнитного излучения снижен с 0,9 до 0,4 базовой величины за единицу. Срок выдачи заключений о возможности уничтожения товаров уменьшен с 1 месяца до 10 рабочих дней, разрешения на высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний - с 1 месяца до 20 рабочих дней.

При разработке проектной документации для создания рынков и возведения на их территории зданий и сооружений застройка должна осуществляться согласно градостроительной документации с учетом требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. При этом дополнительное согласование с органами государственного пожарного надзора не требуется. 

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