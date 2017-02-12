Администрацию Лукашенко оптимизируют на треть

Оптимизация в Администрации президента Беларуси произойдет на 30%, сообщила 6 февраля глава Администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего у главы государства совещания. По ее словам, будет сокращено около 30% госслужащих из 108-и, которые работают в Администрации президента.

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Наталья Кочанова отметила, что сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах, передает БелТА.

Оптимизация в Администрации фактически должна произойти с 1 мая, когда вступит в действие соответствующий указ.

Также в Беларуси отрабатывается указ по оптимизации, где будет определен и процент сокращения для всех остальных госучреждений, республиканских и местных органов власти. Вместе с тем остается открытым вопрос в части оптимизации на уровне местных органов власти, поскольку правительство предлагает не трогать численность рай- и горисполкомов, отметила глава Администрации.