В России испугались эпидемий от прибывающих в Беларусь туристов из ЕС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ заявила, что безвизовый порядок въезда в Беларусь граждан 80 государств, прежде всего ЕС и США, создает эпидемиологические риски для России.

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«Мы это совершенно четко понимаем, это тоже требует определенных решений», – сказала она.

Как сообщал Телеграф, Россия вводит пограничный режим вдоль границы с Беларусью. В скором времени пересечь границу можно будет только в определенное время и в отведенных местах. Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях на границе с Беларусью.