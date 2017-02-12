В ночь на среду в Беларуси будет до -28

7 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном арктическом воздухе, в юго-западных регионах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине страны снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха в течение суток -12..-18°С, по юго-западу -8..-11°С.

8-9 февраля страна останется на юго-западной периферии арктического антициклона с центром над Финляндией, юго-западная часть страны останется под влияние малоподвижного фронтального раздела. В последующие двое суток сохранится морозная погода. 8 февраля по юго-западной половине РБ ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, по северо-востоку -21..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, в юго-западных районах -9 -12°С; максимальная днем от -9°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку., передает Белгидрометцентр

9 февраля ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, по северо-востоку -21..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, в юго-западных районах -9..-12°С; максимальная днем от -8°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку.