В ночь на среду в Беларуси будет до -28

7 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном арктическом воздухе, в юго-западных регионах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине страны снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха в течение суток -12..-18°С, по юго-западу -8..-11°С.
8-9 февраля страна останется на юго-западной периферии арктического антициклона с центром над Финляндией, юго-западная часть страны останется под влияние малоподвижного фронтального раздела. В последующие двое суток сохранится морозная погода. 8 февраля по юго-западной половине РБ ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, по северо-востоку -21..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, в юго-западных районах -9 -12°С; максимальная днем от -9°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку., передает Белгидрометцентр
9 февраля ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, по северо-востоку -21..-24°С, при прояснениях -25..-28°С, в юго-западных районах -9..-12°С; максимальная днем от -8°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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