AliExpress меняет условия доставки товаров в Беларусь

Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля изменил правила доставки товаров в Беларусь, Россию и Украину. Введение этих мер объясняется улучшением качества логистического обслуживания.

Как сообщили в компании, услуга эконом-доставки станет недоступной для товаров дороже двух долларов, направляющихся в Россию, а также для всех покупателей из Беларуси и Украины. Для таких товаров станет обязательным присвоение трек-номеров, благодаря которым можно отследить движение товаров.

Поводом для изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок. Также некоторые покупатели пользуются тем, что ряд заказанных товаров невозможно отследить, и требуют вернуть деньги даже за доставленную посылку.