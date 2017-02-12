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07. 02. 2017

AliExpress меняет условия доставки товаров в Беларусь

Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля изменил правила доставки товаров в Беларусь, Россию и Украину. Введение этих мер объясняется улучшением качества логистического обслуживания.

Как сообщили в компании, услуга эконом-доставки станет недоступной для товаров дороже двух долларов, направляющихся в Россию, а также для всех покупателей из Беларуси и Украины. Для таких товаров станет обязательным присвоение трек-номеров, благодаря которым можно отследить движение товаров.

Поводом для изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок. Также некоторые покупатели пользуются тем, что ряд заказанных товаров невозможно отследить, и требуют вернуть деньги даже за доставленную посылку.

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