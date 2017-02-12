На белорусско-литовской границе сохраняются очереди из фур

Очереди большегрузных автомобилей на белорусско-литовской границе постепенно сокращаются. Однако, по данным Государственного пограничного комитета Беларуси, в настоящее время на границе стоят более 170 фур.

смотрите также В очередях на границе с Литвой стоят 437 фур

По состоянию на 08:00 7 февраля больше всего грузовиков стояло в пункте пропуска "Каменный Лог" – 70 машин, в "Котловке" стоят 50 фур, в "Бенякони" – 32, в "Привалке" – 20.

На границе с Польшей в "Брузгах" выезда ждут 69 легковых автомобилей, в "Бресте автодорожном" – 60.

На границе с Латвией и Украиной очередей на выезд из Беларуси нет.