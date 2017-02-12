На белорусско-литовской границе сохраняются очереди из фур

Очереди большегрузных автомобилей на белорусско-литовской границе постепенно сокращаются. Однако, по данным Государственного пограничного комитета Беларуси, в настоящее время на границе стоят более 170 фур.
По состоянию на 08:00 7 февраля больше всего грузовиков стояло в пункте пропуска "Каменный Лог" – 70 машин, в "Котловке" стоят 50 фур, в "Бенякони" – 32, в "Привалке" – 20.
На границе с Польшей в "Брузгах" выезда ждут 69 легковых автомобилей, в "Бресте автодорожном" – 60.
На границе с Латвией и Украиной очередей на выезд из Беларуси нет.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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