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07. 02. 2017

Названы белорусские участники ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Тренерский штаб национальной сборной Беларуси назвал спортсменов, которые представят страну на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщили в Белорусской федерации биатлона.

Среди мужчин за медали будут бороться Владимир Чепелин, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, среди женщин - Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева.

Турнир пройдет с 9 по 19 февраля.

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