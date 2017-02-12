Житель Чечерского района сдал закрепленный за ним трактор на металлолом

Житель деревни Беляевка Чечерского района сдал вверенный ему исправный трактор МТЗ-80 на металлолом, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 УК РБ, подозреваемый задержан.

Директор лесозаготовительной фирмы взял на работу 42-летнего мужчину, заключив с ним договор материальной ответственности с закреплением трактора МТЗ-80. Он расчищал на нем дороги, оттаскивал бревна.

В начале февраля, после освоения очередной делянки, руководитель расплатился с трактористом и предложил ему на время оставить технику на личном подворье. Вечером, выпивая, мужчина пожаловался односельчанину, что начальник платит мало, а трудиться приходится много, а также поделился планами сдать трактор в Россию на металлолом. Собутыльник в ответ предложил показать дорогу до ближайшей российской деревни, где принимали металлолом.

На следующий день тракторист пригнал трактор на российскую скупку металла. Скупщик заплатил 35 тыс. российских рублей, но после отъезда продавца позвонил в Чечерский РОВД, рассказал о странной покупке и предложил перегнать трактор обратно в Беларусь.

А в это время директор фирмы приехал к трактористу, чтобы дать задание на рабочий день. Но МТЗ-80 на подворье он не увидел. Зато пьяный хозяин, сказал, что, пока ему не заплатят еще, трактора ему не видать. Руководитель обратился в милицию. К этому моменту трактор уже вернули в страну.