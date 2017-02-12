В США на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина

В США в штате Джорджия на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина Виталия Мялика. 3 февраля у него возникла ссора с двумя неизвестными 18-25 лет. Один из них, афроамериканец, выстрелил в белоруса из винтовки, которую взял в автомобиле. Мужчина скончался на месте. В этом году он собирался получить американское гражданство и перевезти к себе жену и детей.

Злоумышленники скрылись с места убийства, сообщает FOX5. В МИД Беларуси заявили, что пока официального уведомления американской стороны о гибели в США гражданина Беларуси в белорусское посольство не поступало. Там отметили, что после появления в СМИ информации об убийстве посольство Беларуси в Вашингтоне связалось с департаментом полиции округа Гвиннетт. Дипломаты продолжают работать над выяснением обстоятельств произошедшего, передает БелТА.