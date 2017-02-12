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07. 02. 2017

В Верхнедвинске мужчина пытался сбыть 500 фальшивых долларов

В Верхнедвинске утром 4 января в рассчетно-кассовом центре был задержан житель деревни Волынцы, который пытался сбыть пять фальшивых купюр номиналом 100 долларов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

У него дома изъято еще 11 аналогичных купюр.

По даннмоу факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК. 

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