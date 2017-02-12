Минтруда: в декрет о тунеядцах могут внести изменения

В декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", более известный как декрет о тунеядцах, могут внести изменения с учетом практики его применения. Об этом сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси Андрей Лобович.
При этом чиновник увязал налог на тунеядцев со статьей 56 Конституции Республики Беларусь об обязанности граждан принимать участие в финансировании государственных расходов, частью которых являются, в том числе, зарплаты чиновников.
По словам замминистра, с точки зрения социальной справедливости уплата налогов должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами трудоспособного возраста, передает БелТА.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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