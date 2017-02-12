Минтруда: в декрет о тунеядцах могут внести изменения

В декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", более известный как декрет о тунеядцах, могут внести изменения с учетом практики его применения. Об этом сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси Андрей Лобович.

При этом чиновник увязал налог на тунеядцев со статьей 56 Конституции Республики Беларусь об обязанности граждан принимать участие в финансировании государственных расходов, частью которых являются, в том числе, зарплаты чиновников.

По словам замминистра, с точки зрения социальной справедливости уплата налогов должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами трудоспособного возраста, передает БелТА.