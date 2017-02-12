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07. 02. 2017

Курс доллара в Беларуси вырос на 0,3%

На торгах 7 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара вырос на 0,3% и составил 1,9178 рубля.

Евро между тем подешевел на 0,37% до 2,0481 рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,47% до 3,2409 белорусских рублей за 100 российских.

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- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

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