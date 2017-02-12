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07. 02. 2017

«Белавиа»: проблема возврата самолета в Киев закрыта

Источник фото: Sputnik

Белорусская и украинская стороны урегулировали вопрос компенсации за принудительный возврат самолета авиакомпании «Белавиа» в Киев. Об этом сообщил 7 февраля генеральный директор компании Анатолий Гусаров. «Проблема закрыта. Компенсационный механизм найден», - сказал он.

По его словам, найденное решение полностью удовлетворяет законодательство Украины и Беларуси, передает БелаПАН .

Говоря о размере компенсации, Анатолий Гусаров заявил, что речь идет о сумме, которая ранее предъявлялась украинской стороне.

Как сообщал Телеграф, «Белавиа» отправила украинской стороне расчеты относительно компенсации за принудительный возврат в киевский аэропорт Жуляны белорусского самолет, выполнявшего 21 октября рейс В2-840 в Минск.

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