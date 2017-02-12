Лукашенко: зачем мы создавали единое экономическое пространство?

За прошедшие два года объем товарооборота в формате ЕАЭС значительно снизился. «Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

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«Надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?" - заявил Глава государства», - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.

Президент призвал Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси. По его словам, из-за ограничений не погибнет, хотя будет и сложно потерять российский рынок, еще что-то. «Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается», - подчеркнул он.

Признав, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам, глава государства отметил, что из-за этого не стоит запрещать поставки из целой области. При этом он заявил, что Беларусь ничего не нарушает, перерабатывая сельхозпродукцию из других стран на своих предприятиях.

Он заметил, что при всем при этом для Беларуси в товарообороте с Россией складывается отрицательное сальдо в несколько миллиардов долларов. «Простая экономика. Я уже начинаю думать: наверное, политика - действительно боятся потерять Беларусь. Все-таки тысяча километров коридор. Уже начинаю уговаривать: да выкиньте вы из головы. Публично говорю», - сказал президент, напомнив, что выбрал интеграцию с Россией в самом начале своего президентства.

Президент добавил, что тесные связи между Беларусью и Россией существует в целом ряде сфер. "У нас единая оборона, единое ПВО", - подчеркнул он.