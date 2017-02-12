В Бресте пьяный бесправник врезался в троллейбус - видео

В Бресте 6 февраля около 22:15 пьяный 20-летний местный житель, будучи лишенным прав в августе 2016 года за езду в нетрезвом виде, за рулем микроавтобуса Volkswagen столкнулся с попутным троллейбусом, который ожидал разрешающего сигнала светофора. Об этом сообщили в ГАИ Бреста.

В результате ДТП 19-летний пассажир микроавтобуса в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

По словам виновника ДТП, он с другом совместно пил пиво с чипсами и, когда «закуска» закончилась, решил на служебном автомобиль съездить в магазин. На полпути домой они попали в ДТП.

В отношении пьяного бесправника стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.205 УК.