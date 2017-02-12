В Бресте пьяный бесправник врезался в троллейбус - видео

В Бресте 6 февраля около 22:15 пьяный 20-летний местный житель, будучи лишенным прав в августе 2016 года за езду в нетрезвом виде, за рулем микроавтобуса Volkswagen столкнулся с попутным троллейбусом, который ожидал разрешающего сигнала светофора. Об этом сообщили в ГАИ Бреста.
В результате ДТП 19-летний пассажир микроавтобуса в тяжелом состоянии попал в реанимацию.
По словам виновника ДТП, он с другом совместно пил пиво с чипсами и, когда «закуска» закончилась, решил на служебном автомобиль съездить в магазин. На полпути домой они попали в ДТП.
В отношении пьяного бесправника стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.205 УК.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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