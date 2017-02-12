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07. 02. 2017

Верховный суд признал законной экстрадицию Лапшина в Азербайджан

Верховный суд Беларуси признал законной экстрадицию блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина в Азербайджан. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Сам блогер в зале суда не присутствовал.

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Резолютивная часть постановления была оглашена публично, в присутствии прессы, передает БелТА.

Верховный суд постановил оставить без удовлетворения жалобу Александра Лапшина на решение судьи Мингорсуда от 26 января о признании законным постановления заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче его Азербайджану для уголовного преследования. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит. 

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