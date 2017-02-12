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07. 02. 2017

Встреча Лукашенко и Путина 9 февраля может не состояться

Александр Лукашенко и Владимир Путин Источник фото: Пресс-служба президента России

Москва и Минск до сих пор не согласовали сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России. Об этом 7 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, сроки не удалось согласовать с учетом графиков глав государств, «поэтому пока точных сроков нет», передает ТАСС.

Ранее Телеграф сообщал, что Кремль хотел провести встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 февраля.
 

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