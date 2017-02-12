В СНГ считают разногласия между Беларусью и Россией временными

Разногласия в отношениях Беларуси и России временные, президенты двух стран найдут решение вопросов, заявил 7 февраля председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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"Это так же, как в каждой семье: бывают некоторые несогласованности, разногласия, но во главе наших государств стоят мудрые руководители, в этом я убежден, и они найдут решение", - сказал он, передает БелТА.

По его мнению, конфликт никак не скажется на СНГ, поскольку обе страны «являются активными сторонниками сохранения и укрепления СНГ».