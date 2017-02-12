В СНГ считают разногласия между Беларусью и Россией временными

Разногласия в отношениях Беларуси и России временные, президенты двух стран найдут решение вопросов, заявил 7 февраля председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Это так же, как в каждой семье: бывают некоторые несогласованности, разногласия, но во главе наших государств стоят мудрые руководители, в этом я убежден, и они найдут решение", - сказал он, передает БелТА.
По его мнению, конфликт никак не скажется на СНГ, поскольку обе страны «являются активными сторонниками сохранения и укрепления СНГ».
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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