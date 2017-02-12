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08. 02. 2017

Блогера Лапшина экстрадировали из Минска в Баку

Источник фото: РИА "Новости"

Российско-израильский блогер Александр Лапшин был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан по запросу Баку и доставлен в аэропорт Гейдара Алиева. Блогер прибыл в аэропорт специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности Азербайджана.

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Александра Лапшина встретила группа журналистов, но он никак не прокомментировал свою экстрадицию, передает РИА "Новости".

Из аэропорта россиянин был отправлен в изолятор Службы госбезопасности Азербайджана.

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