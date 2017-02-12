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08. 02. 2017

Неуплату долга за газ в Минске объяснили евразийскими обязательствами РФ

Источник фото: ByMedia.net

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Бороденя связал паузу в переговорах по газовому вопросу в целом и по уплате Минском долга за поставленный российский газ с «евразийскими обязательствами» России по созданию общего рынка нефти и газа с едиными ценами для всех участников.

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«Российские эксперты должны объяснить, каким образом будут формироваться общие рынки, если есть такой договор (договор о Евразийском экономическом союзе – Телеграф), а движение идет в противоположные стороны», - отметил он, передает polit.info.

По словам депутата, Евразийское экономическое пространство подразумевает сотрудничество.

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