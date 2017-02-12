Бывший форвард сборной Германии переходит в брестское «Динамо»?

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штуттгарт", "Шальке-04", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку в Турции вместе с белорусским "Динамо-Брест". Об этом заявили в клубе, снабдив сообщение соответствующими фото и видео.

В «Динамо-Брест» отметили, что футболист прибыл в Турцию вечером 6 февраля и уже провел одну тренировку с командой, но 7 февраля он не принял участие в товарищеском матче против косовской "Приштины", так как ему требуется больше времени для полноценной подготовки.

Между тем сам Кевин Кураньи в Facebook заявил, что распространенная информация не верна. «Я не прохожу просмотр и не перехожу в Брест», — отметил он.

Несмотря на такое заявление нападающий продолжил находиться в расположении брестского «Динамо». По информации by.tribuna.com, 9 февраля он примет участие в тренировке белорусской команды, а также, возможно, сыграет за брестчан в товарищеской встрече с загребским «Динамо».

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента и не подписал контракт с каким-либо клубом.