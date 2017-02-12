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08. 02. 2017

На пожаре в агрокомбинате «Дзержинский» погибло 700 кур

Источник фото: МЧС

Утром 7 февраля произошло загорание в цехе птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в деревне Станьково. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Огнем уничтожена конвейерная лента на площади, кровля цеха, закопчено здание птичника. Погибли 700 кур-несушек, еще 7300 птиц были спасены.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электродвигателя вентилятора.

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