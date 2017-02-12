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08. 02. 2017

Лишь каждый десятый "тунеядец" согласился платить сбор

Автор фото: Алексей Столяров Источник фото: Telegraf.by

По состоянию на 7 февраля налоговые органы Беларуси направили гражданам, заподозренным в «тунеядстве», около 470 тыс. извещений на уплату введенного сбора на финансирование госрасходов за 2015 год. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

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Вместе с тем из этого количества лишь около 44,5 тыс. граждан уплатили сбор, или менее 10% от общего числа. От уплаченных ими сборов в бюджет поступило более 13,4 млн рублей (более 6,7 млн долларов).

Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля.

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