Лишь каждый десятый "тунеядец" согласился платить сбор

По состоянию на 7 февраля налоговые органы Беларуси направили гражданам, заподозренным в «тунеядстве», около 470 тыс. извещений на уплату введенного сбора на финансирование госрасходов за 2015 год. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

смотрите также Минтруда: в декрет о тунеядцах могут внести изменения

Вместе с тем из этого количества лишь около 44,5 тыс. граждан уплатили сбор, или менее 10% от общего числа. От уплаченных ими сборов в бюджет поступило более 13,4 млн рублей (более 6,7 млн долларов).

Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля.