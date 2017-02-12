Самые высокие пенсии в Беларуси – в Минске

Средний размер пенсий в Минске в январе составил 315 (около 160 долларов), что на 6,1%, чем в среднем по Беларуси. Об этом рассказала 7 февраля на коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома председатель комитета Жанна Романович.
Минск также является единственным в стране регионом со значительным ростом количества пенсионеров. Так, за 2016 год количество пенсионеров в городе выросло более чем на 10 тыс., тогда как в Витебской области - на 1,4 тыс., в Минской - на 3,9 тыс., передает БелТА.
В органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тыс. получателей пенсий.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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