Самые высокие пенсии в Беларуси – в Минске

Средний размер пенсий в Минске в январе составил 315 (около 160 долларов), что на 6,1%, чем в среднем по Беларуси. Об этом рассказала 7 февраля на коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома председатель комитета Жанна Романович.

Минск также является единственным в стране регионом со значительным ростом количества пенсионеров. Так, за 2016 год количество пенсионеров в городе выросло более чем на 10 тыс., тогда как в Витебской области - на 1,4 тыс., в Минской - на 3,9 тыс., передает БелТА.

В органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тыс. получателей пенсий.