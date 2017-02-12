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08. 02. 2017

Самые высокие пенсии в Беларуси – в Минске

Средний размер пенсий в Минске в январе составил 315 (около 160 долларов), что на 6,1%, чем в среднем по Беларуси. Об этом рассказала 7 февраля на коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома председатель комитета Жанна Романович.

Минск также является единственным в стране регионом со значительным ростом количества пенсионеров. Так, за 2016 год количество пенсионеров в городе выросло более чем на 10 тыс., тогда как в Витебской области - на 1,4 тыс., в Минской - на 3,9 тыс., передает БелТА.

В органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тыс. получателей пенсий.

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