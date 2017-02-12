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08. 02. 2017

Доллар и евро подорожали в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

Курсы доллара и евро выросли на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 8 февраля, а российский рубль наоборот подешевел.

Так, доллар подорожал на 0,25% до 1,9225 рубля, евро – на 0,05% до 2,0492 рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,32% до 3,2304 белорусских рубля за 100 российских.

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