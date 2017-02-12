МИД РФ разочарован экстрадицией блогера Лапшина из Минска в Баку

Российская сторона выражает глубокое разочарование экстрадицией из Беларуси в Азербайджан блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

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При этом в российском МИД заявили, что это решение не соответствует духу союзнических отношений между Россией и Беларусью.

Также во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что намерены и дальше добиваться освобождения блогера.