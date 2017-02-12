Израиль пристально следит за делом Лапшина

Израиль пристально следит за делом блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, который был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан. Об этом рассказал официальный представитель израильского министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон.

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По его словам, Тель-Авив находится в контакте со всеми сторонами по дипломатическим и консульским каналам, передает РИА "Новости".

Между тем «Интерфакс» сообщает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что Александр Лапшин может быть помилован указом президента Азербайджана и отпущен на свободу после публично принесенных извинений за нарушения законов Азербайджана.