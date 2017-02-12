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08. 02. 2017

Дату встречу Лукашенко и Путина согласовать не удается

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина пока не согласована с учетом их графиков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Поэтому пока точных сроков нет», - сказал он, передает РИА «Новости».

Таким образом, сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России по-прежнему неизвестны.

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