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08. 02. 2017

Минэкономики видит все предпосылки для роста ВВП на 1,7%

Владимир Зиновский Источник фото: ByMedia.net

В Беларуси есть все предпосылки для роста ВВА в 2017 году на 1,7%, заявил 8 февраля министр экономики Владимир Зиновский на совместном заседании министерства и Палаты представителей по вопросу сотрудничества для реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

По его словам, главным ориентиром прогноза 2017 года являются цели и задачи пятилетки, и на этом сконцентрированы все инструменты экономической политики, передает БелТА.

Передает БелТА

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