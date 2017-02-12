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08. 02. 2017

Рябов: до настоящей весенней погоды еще далеко

В Беларуси к выходным морозы ослабеют. Однако до настоящей весенней погоды еще далеко. Пока бал в Беларуси будет править арктический антициклон «ERIKA», сообщили в Facebook представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

В четверг ночью -17 -24°С, в северо-восточных районах -25 -27°С, в юго-западных районах -11 -16°С; днем от -7°С по юго-западу до -15°С по северо-востоку. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель. 

В пятницу ночью -11 -18°С, при прояснениях -19 -23°С; днем максимум -5 -10°С. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в крайних восточных районах страны небольшой кратковременный снег. 

В субботу ночью -7 -13°С, при прояснениях до -15°С; днем -3 -8°С. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в восточных районах страны небольшой кратковременный снег.  В воскресенье ночью -7 -14°С, при прояснениях до -18°С; днем -3 -9°С. Преимущественно без осадков, лишь по востоку небольшой кратковременный снег.

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