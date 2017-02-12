Рябов: до настоящей весенней погоды еще далеко

В Беларуси к выходным морозы ослабеют. Однако до настоящей весенней погоды еще далеко. Пока бал в Беларуси будет править арктический антициклон «ERIKA», сообщили в Facebook представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.
В четверг ночью -17 -24°С, в северо-восточных районах -25 -27°С, в юго-западных районах -11 -16°С; днем от -7°С по юго-западу до -15°С по северо-востоку. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель.
В пятницу ночью -11 -18°С, при прояснениях -19 -23°С; днем максимум -5 -10°С. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в крайних восточных районах страны небольшой кратковременный снег.
В субботу ночью -7 -13°С, при прояснениях до -15°С; днем -3 -8°С. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в восточных районах страны небольшой кратковременный снег. В воскресенье ночью -7 -14°С, при прояснениях до -18°С; днем -3 -9°С. Преимущественно без осадков, лишь по востоку небольшой кратковременный снег.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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