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01. 02. 2017

МВФ требует повысить пенсионный возраст – Рева

 
Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине. Об этом эфире NewsOne заявил министр социальной политики Андрей Рева.
 
"В перспективе на 10 лет мы можем за счет четкого установления зависимости права на пенсию и возможности ее получить в нормальном размере от того сколько ты заплатил и как долго... это даст большой экономический эффект для Пенсионного фонда. Но, я не знаю по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст", – сказал глава Минсоцполитики.
 
По словам министра, расчеты правительства показывают, что повышение пенсионного возраста не решит вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины.
 
"Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда", – заявил Рева, отметив, что переговоры с МВФ по вопросу пенсионной реформы идут довольно сложно.

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Ранее Рева сообщал, что одним из самых больших препятствий для получения Украиной кредита от МВФ является дефицит Пенсионного фонда.

Источник: korrespondent.net

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