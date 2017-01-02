США призывают к перемирию на Донбассе

США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник, 31 января.

"США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой", – говорится в документе.

Госдеп призывает к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ.

"Мы также подтверждаем поддержку США полного выполнения Минских соглашений", – отмечается в заявлении.



ООН призвала немедленно прекратить бои на Донбассе

В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.

Источник: korrespondent.net