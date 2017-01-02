Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине 2 февраля

Совет Безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет брифинг по ситуации в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"В четверг, 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, сообщил Ельченко", – говорится в сообщении Радио ООН в Twitter.

В четверг 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством Постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, сообщил В.Ельченко pic.twitter.com/eejqtLgJvD — Радио ООН (@UNRadioRU) 31 января 2017 г.

Напомним, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины.



Бои под Авдеевкой. Онлайн

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Украине в закрытом режиме.

Источник: korrespondent.net