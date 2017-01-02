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01. 02. 2017

Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине 2 февраля

 
Совет Безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет брифинг по ситуации в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
 
"В четверг, 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, сообщил Ельченко", – говорится в сообщении Радио ООН в Twitter.
 

В четверг 2 февраля Совет Безопасности ООН под руководством Постпреда Украины проведет брифинг по ситуации в Украине, сообщил В.Ельченко pic.twitter.com/eejqtLgJvD

— Радио ООН (@UNRadioRU) 31 января 2017 г.
 
Напомним, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины.

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Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Украине в закрытом режиме.

Источник: korrespondent.net

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