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01. 02. 2017

СБУ готова обеспечить ОБСЕ доступ в районы боев на Донбассе

 
Служба безопасности Украины пообещала способствовать тому, чтобы члены наблюдательной миссии ОБСЕ попали в районы проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
 
"СБ Украины отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и в авдеевский промзоне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ работают в районе Авдеевки по выявлению диверсионных групп, корректировщиков огня и пособников.

У нас ад! Соцсети о ситуации в Авдеевке
 
Ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг заявил, что наблюдатели сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки, а причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон.

Источник: korrespondent.net

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