Желающих покинуть Авдеевку могут эвакуировать – Жебривский

Авдеевская больница обеспечена светом и лекарствами, и пока потребности в эвакуации нет, но желающих покинуть город могут эвакуировать. Об этом в комментарии Громадське.ТВ заявил председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.
"Сейчас мы не видим необходимости в эвакуации, но, если родители захотят вывезти детей добровольно, мы поможем. Начнем добровольную эвакуацию для того, чтобы дети не слышали этих "бахов". На сегодня уже есть обращения, у нас есть куда эвакуировать, есть на чем. У нас есть транспорт, работает штаб, работает стационарная связь. Тех, кто хочет – мы будем вывозить", – сказал Жебривский.
Также председатель ДонОГА сообщил, что местная больница обеспечена двумя генераторами – одним рабочим, а вторым запасным.
"Ни на минуту больница не оставалась без питания, мы можем оказать помощь всем нуждающимся. Лекарств достаточно", – отметил Жебривский.
Гройсман: Ситуация в Авдеевке контролируемая
В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.
Источник: korrespondent.net
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