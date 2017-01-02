Желающих покинуть Авдеевку могут эвакуировать – Жебривский

Авдеевская больница обеспечена светом и лекарствами, и пока потребности в эвакуации нет, но желающих покинуть город могут эвакуировать. Об этом в комментарии Громадське.ТВ заявил председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

"Сейчас мы не видим необходимости в эвакуации, но, если родители захотят вывезти детей добровольно, мы поможем. Начнем добровольную эвакуацию для того, чтобы дети не слышали этих "бахов". На сегодня уже есть обращения, у нас есть куда эвакуировать, есть на чем. У нас есть транспорт, работает штаб, работает стационарная связь. Тех, кто хочет – мы будем вывозить", – сказал Жебривский.

Также председатель ДонОГА сообщил, что местная больница обеспечена двумя генераторами – одним рабочим, а вторым запасным.

"Ни на минуту больница не оставалась без питания, мы можем оказать помощь всем нуждающимся. Лекарств достаточно", – отметил Жебривский.



Гройсман: Ситуация в Авдеевке контролируемая

В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.

Источник: korrespondent.net