Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 05:17
-3°C
Завтра -2°C
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
01. 02. 2017

Желающих покинуть Авдеевку могут эвакуировать – Жебривский

Авдеевская больница обеспечена светом и лекарствами, и пока потребности в эвакуации нет, но желающих покинуть город могут эвакуировать. Об этом в комментарии Громадське.ТВ заявил председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

"Сейчас мы не видим необходимости в эвакуации, но, если родители захотят вывезти детей добровольно, мы поможем. Начнем добровольную эвакуацию для того, чтобы дети не слышали этих "бахов". На сегодня уже есть обращения, у нас есть куда эвакуировать, есть на чем. У нас есть транспорт, работает штаб, работает стационарная связь. Тех, кто хочет – мы будем вывозить", – сказал Жебривский.

Также председатель ДонОГА сообщил, что местная больница обеспечена двумя генераторами – одним рабочим, а вторым запасным.

"Ни на минуту больница не оставалась без питания, мы можем оказать помощь всем нуждающимся. Лекарств достаточно", – отметил Жебривский.

Гройсман: Ситуация в Авдеевке контролируемая

В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.