Собирать Раду из-за Авдеевки не надо – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что парламенту не нужно собираться на экстренное заседание из-за ситуации в Авдеевке. Об этом он заявил в комментарии телеканалу 112 Украина.
"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верховная Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла. Не нужно здесь все политизировать. Парламент всегда сплоченно принимает решения, касающиеся военной тематики и всех необходимых законов, обеспечивающих повышение нашей обороноспособности. Сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", – сказал премьер.
По мнению Гройсмана, если возникнет необходимость созвать Раду, то депутаты отреагируют быстро.
Напомним, 31 января Гройсман посетил Авдеевку, где провел заседание оперативного штаба. Премьер заявил, что ситуация в городе контролируемая.
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Источник: korrespondent.net
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