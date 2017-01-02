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01. 02. 2017

Собирать Раду из-за Авдеевки не надо – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что парламенту не нужно собираться на экстренное заседание из-за ситуации в Авдеевке. Об этом он заявил в комментарии телеканалу 112 Украина.

"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верховная Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла. Не нужно здесь все политизировать. Парламент всегда сплоченно принимает решения, касающиеся военной тематики и всех необходимых законов, обеспечивающих повышение нашей обороноспособности. Сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", – сказал премьер.

По мнению Гройсмана, если возникнет необходимость созвать Раду, то депутаты отреагируют быстро.

Напомним, 31 января Гройсман посетил Авдеевку, где провел заседание оперативного штаба. Премьер заявил, что ситуация в городе контролируемая.

Бои под Авдеевкой. Онлайн

В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.

Источник: korrespondent.net

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