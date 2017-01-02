Совбез ООН призвал прекратить бои на Донбассе

Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Об этом говорится в принятом Совбезом заявлении.

"Члены Совета Безопасности выразили серьёезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", – говорится в заявлении.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня", – отмечается в тексте документа.





Бои под Авдеевкой. Онлайн Данный проект заявления во вторник, 31 января, внесла в Совбез ООН делегация Украины. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций обсудил ситуацию в Авдеевке.

Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.

Источник: korrespondent.net