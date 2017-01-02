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01. 02. 2017

Совбез ООН призвал прекратить бои на Донбассе

 
Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Об этом говорится в принятом Совбезом заявлении.
 
"Члены Совета Безопасности выразили серьёезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", – говорится в заявлении.
 
"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня", – отмечается в тексте документа.
 
Данный проект заявления во вторник, 31 января, внесла в Совбез ООН делегация Украины. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций обсудил ситуацию в Авдеевке. 

Бои под Авдеевкой. Онлайн
 
Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.

Источник: korrespondent.net

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