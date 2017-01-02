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01. 02. 2017

Прокуроры трех штатов США присоединились к иску против указа Трампа

Генеральные прокуроры трех американских штатов присоединились к иску против миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Речь идет о генпрокуроре штата Нью-Йорк Эрике Шнайдермане, а также о генпрокурорах штатов Массачусетс Море Хили и Вашингтон Бобе Фергюсоне.

По мнению генпрокуроров, указ Трампа противоречит конституции и является незаконным.

Напомним, подписанный Трампом 27 января миграционный указ вызвал масштабные протесты в США.

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Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Запрет коснулся граждан семи государств – Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Источник: korrespondent.net

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