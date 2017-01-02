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01. 02. 2017

В Черном море стартуют военно-морские учения НАТО


Военно-морские силы (ВМС) восьми государств примут участие в учениях НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак, сообщает пресс-служба ВМС Румынии.
 
В учениях будут задействованы 2,8 тысячи военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.
 
Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км.

В Нацгвардии начались зимние учения
 
Как сообщал Корреспондент.net, Украина провела военные учения возле Крыма.

Источник: korrespondent.net

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