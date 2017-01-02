Ночные акции протеста проходят в Румынии

В Бухаресте проходят ночные акции протеста после того, как правительство Румынии утвердило вечером 31 января постановления об изменении в Уголовный кодекс о помиловании и амнистии некоторых категории заключенных, передает РИА Новости.

Изменения предусматривают, что не будут отрывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 50 тысяч евро.

Помилованию теперь подлежат осужденные не более чем до 5 лет тюремного заключения, беременные женщины и женщины, у которых дома остались несовершеннолетние дети. Будет снята также судимость с осужденных к условным тюремным срокам.

Люди начали собираться перед зданием правительства поздно вечером 31 января. Протестующие скандируют: "Воры!" и требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.

Манифестанты бросают в здание правительства снежки и куски льда. Несколько молодых людей попытались пройти через кордон полиции. Оба выхода из здания кабмина заблокированы.

Акции протеста проходят во многих города Румынии.



В Румынии проходят антиправительственные протесты

Напомним, 29 января на протесты против изменений уголовного законодательства Румынии вышли 50 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net