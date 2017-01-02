Назначен новый руководитель погранслужбы США

Администрация президента США Дональда Трампа назначила на должность главы пограничной службы страны Рональда Витиелло, сообщает Associated Press.

"Я рад объявить о назначении Рона Витиелло на пост главы пограничной службы", – написал в микроблоге таможенной и пограничной службы США в Twitter ее действующий комиссар Кевин Макалинан.

I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as U.S. Border Patrol Chief—KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd — CBP (@CustomsBorder) 31 января 2017 г.

Трамп уволил главу иммиграционной и таможенной полиции

Напомним, глава пограничной службы США Марк Морган покинул свой пост. Он ушел с должности на следующий день после того, как Трамп подписал указ об усилении мер по охране границы и о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой.

Источник: korrespondent.net