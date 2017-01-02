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01. 02. 2017

Назначен новый руководитель погранслужбы США

 
Администрация президента США Дональда Трампа назначила на должность главы пограничной службы страны Рональда Витиелло, сообщает Associated Press.
 
"Я рад объявить о назначении Рона Витиелло на пост главы пограничной службы", – написал в микроблоге таможенной и пограничной службы США в Twitter ее действующий комиссар Кевин Макалинан.

I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as U.S. Border Patrol Chief—KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd

— CBP (@CustomsBorder) 31 января 2017 г.

Трамп уволил главу иммиграционной и таможенной полиции
 
Напомним, глава пограничной службы США Марк Морган покинул свой пост. Он ушел с должности на следующий день после того, как Трамп подписал указ об усилении мер по охране границы и о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой.

Источник: korrespondent.net

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