Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 10:26
-3°C
Завтра -2°C
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
01. 02. 2017

В ООН призвали Трампа отменить указ о мигрантах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на быструю отмену запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, передает Associated Press.

По словам генсека, он надеется, что это произойдет "как можно раньше". По словам Гутерриша, введенные меры, вряд ли позволят эффективно защитить США от террористической угрозы.

Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Прокуроры трех штатов США присоединились к иску против указа Трампа

Миграционный указ вызвал масштабные протесты в США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.