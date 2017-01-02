Президент Израиля извинился перед Мексикой за твит премьера

Президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед коллегой из Мексики за недавний пост в социальных сетях израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который власти латиноамериканской страны расценили как поддержку планов США построить стену вдоль совместной границы.

"Я прошу прощения за любой вред, причиненный в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что речь идет о недоразумении. Я уверен, что мы сможем оставить вопрос позади нас", – заявил Ривлин во время телефонного разговора с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

"Я уверен, что никто не намеревался проводить параллели между ситуацией Израиля и ситуацией Мексики", – добавил он.

Пенья Ньето отметил, что твит Нетаньяху нанес урон сотрудничеству двух стран. Тем не менее он заверил собеседника в желании Мексики сохранить хорошие отношения с Израилем.

Напомним, Нетаньяху поддержал американского Дональда Трампа в возведении стены на границе США и Мексики.

"Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе Израиля. Это остановило нелегальную иммиграцию. Серьезный успех. Отличная идея", – написал премьер Израиля в Twitter.



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Как сообщал Корреспондент.net, 25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении миграционной политики.

Источник: korrespondent.net